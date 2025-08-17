Desalojados 60 vecinos de tres localidades de Palencia por los incendios de Barniedo y Canalejas (León)

Personal de emergencias tras los incendios, a 13 de agosto de 2025, en Herreros de Jamuz, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

PALENCIA/LEÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos 60 vecinos de la pedanía de San Pedro de Cansoles y las localidad de Cardaño de Arrib y Cardaño de Abajo se encuentran evacuadas al verse la provincia palentina afectada por los incendios originados en Barniedo de la Reina y Canalejas (León).

En concreto, 35 personas de Cardaño de Arriba y Abajo han sido desalojadas entre el sábado y este domingo por el incendio de Barniedo de la Reina, que en la provincia palentina ha recibido el nombre de incendio de Velilla Río Carrión.

Por otro lado, el incenido originado en Canalejas ha pasado a Palencia por San Pedro de Cansoles, donde se ha evacuado a 25 personas, según ha detallado el 1-1-2 Castilla y León.

De los 60 desalojados, 25 personas de Cardaño se han reubicado con familiares en Velilla del Río Carrión y 10 han vuelto a sus domicilios en Madrid, mientras los 25 vecinos de San Pedro están albergados en el Polideportivo de Guardo.

Los incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 de Barniedo de la Reina y de Canalejas han pasado así a ser incendios autonómicos. Además, en la provincia de Palencia hay un fuego en gravedad 1, el originado en Resoba el 10 de agosto.