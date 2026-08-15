Desalojados casi 200 vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende por el fuego de La Tejera, con cinco focos

Una patrulla de la Guardia Civil haciendo tareas de vigilancia en el incendio de La Tejera.- SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

ZAMORA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de La Tejera (Zamora) ha obligado a desalojar a los vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende, lo que ha afectado a unas 190 personas, "muy por encima de la población habitual" de estos dos municipios, además de cortar la carretera ZA-L-2698 que une estas localidades.

Según ha relatado el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, el incendio se han detectado hasta "cinco focos distintos" de un fuego que se originó de madrugada.

Para las personas desalojadas se ha establecido un albergue provisional en Puebla de Sanabria. Asimismo se ha dado traslado al centro de salud de esta localidad por si fuera necesario atender situaciones de emergencia, ha continuado el delegado Territorial, que ha apuntado la organización de medios de transporte adicionales "por si fuera necesario efectuar el desalojo de la localidad de Hermisende".

En la zona del incendio hay una situación meteorológica de tormenta, lo cual podriá "alterar" las condiciones del incendio. "A lo largo de esta mañana también se ha actuado en varios incendios en Otero de Sanabria y otro en Cobreros. Este último se encuentra activo. Se seguirá trabajando durante toda la tarde y la noche para tener controlado la mayor brevedad posible este incendio", ha finalizado.

Hay una treintena de medios trabajando sobre el terreno, tanto aéreos como terrerestres.