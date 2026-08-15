Elevan a nivel 2 de gravedad La Tejera (Zamora) por riesgo para la población

Declaración nivel 2 en La Tejera, Zamora, dentro del término de Hermisende.
Declaración nivel 2 en La Tejera, Zamora, dentro del término de Hermisende. - INFORCYL
Europa Press Castilla y León
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 16:14
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ZAMORA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha decretado el Índice de Gravedad (IGR) 2 para el incendio de La Tejeda, dentro del municipio zamorano de Hermisende, por riesgo para la población.

Lo ha hecho media hora después de decretar el nivel 1. Las llamas se han originado esta madrugada --05.40 horas-- por causas que se investigan.

En el fuego trabajan casi una treintena de medios, entre ellos dos técnicos, seis agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, una autobomba y cuatro bulldózer.

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