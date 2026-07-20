Desalojados ocho pueblos de Segovia por el incendio de Brieva y cortadas varias carreteras

Mapa del lugar donde se ha producido el incendio en Brieva. - INFORCYL

SEGOVIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cecopi de Segovia ha ordenado la evacuación de ochos municipios, Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, como consecuencia del incendio que se ha desatado a las 15 horas de este lunes en Brieva y que ha sido declarado IGR-2 por la amenaza que supone para las poblaciones de la zona.

El rápido avance de las llamas ha obligado al Cecopi a desalojar los ocho municipios y así los vecinos Tenzuela, Losana de Pirón, Santo Domingo de Pirón y Carrascal de la Cuesta han sido llevados al municipio de Torreiglesias; los habitantes de La Cuesta, Aldeasaz y Berrocal, hasta Sotosalbos, y los de Caballlar, hasta Turégano.

Igualmente permanecen cortadas al tráfico tres carreteras provinciales: la SG-P-2222, de Turégano a Torrecaballeros; la SG-V-2362 y la SG-V-2366.

Además, por recomendación de la Guardia Civil, la Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha lanzado 'ES Alert' a los ciudadanos de la zona, ya que se trata de un área con numerosas edificaciones aisladas.

Se trata con este mensaje de llegar a todos los vecinos de los municipios limítrofes a los núcleos que han sido evacuados a los que se se poide que estén atentos a la evolución de la situación y sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades-

En la reunión del Cecopi han participado el presidente de la Diputación Provincial, la subdelegada del Gobierno en Segovia, Guardia Civil y ayuntamientos afectados.