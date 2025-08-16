Desalojan tres pedanías de Ponferrada (León) por el incendio de Yeres-Llamas de Cabrera

Varias personas evacuadas, en el pabellón municipal de La Bañeza, a 13 de agosto de 2025, en La Bañeza, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 vecinos de Espinoso de Compludo, San Cristóbal de Valdueza y Manzanedo de Valdueza, pedanías de Ponferrada, han sido desalojados esta madrugada por el avance del incendio de Yeres-Llamas de Cabrera (León).

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, que la Policía Nacional ha procedido en la madrugada de este sábado, 16 de agosto, al desalojo de estas pedanías a causa del fuego resultado de la unión de los incendios originados en Yeres y Llamas de Cabrera, en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

Estos desalojados se suman a los que ya fueron evacuados a última hora de la tarde del viernes en Montes de Valdueza, once vecinos; Peñalba de Santiago, 40, y Bouzas, 400 personas.