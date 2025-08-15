Suben a 15 las localidades leonesas desalojadas con 3.014 personas afectadas

LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de quince localidades leonesas han sido desalojadas a consecuencia de los incendios que afectan a la provincia después de que esta misma tarde se hayan desalojado a los habitantes de Bouzas, Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago.

Así lo ha apuntado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, quien ha explicado, al hacer un repaso de cómo ha sido la jornada de este viernes, que ya son 15 localidades las desalojadas, ya que esta misma tarde se han sido desalojados 435 vecinos y, por lo que "en estos momentos" hay 3.014 personas desalojadas.

En el caso del incendio forestal de Fasgar-Murias de Paredes, ha obligado a desalojar a los habitantes de Salientes mientras que en el incendio de Barniedo de la Reina se ha desalojado Portilla de la Reina, cuyos vecinos hansido trasladados a Boca de Huérgano y se mantiene confinada a la población de Llanaves de la Reina.

Asimismo, esta misma tarde se ha llevado a cabo el desalojo de Pobladura de Somoza y Paradiña, los dos del Ayuntamiento de Víllafranca del Bierzo.

El delegado de la Junta ha explicado, además, 200 personas que están en el refugio de Collado Hermoso, van a ser rescatados con un operativo, y "buscando una ruta segura", para que este sábado puedan bajar hasta un sitio seguro.

Eduardo Diego ha explicado que a lo largo de esta jornada de viernes, se ha lanzado a la población dos alertas en la zona de influencia del incendio de Barniedo para pedir que no se use el embalse o el pantano de riaño para activiades acuáticas, ya que es punto de recarga de agua, y que se suspenda toda actividad de montaña en lo que tiene que ver con el entorno de est eincendio forestal.

Asimismo, el delegado de la Junta ha explicado que según informan los técnicos los técnicos el comportamiento de estos incendios es "explosivo" por la combinación "de fuertes vientos, con una baja humedad, unas altas temperaturas y el calentamiento del propio ambiente".

Eduardo Diego ha apuntado que a lo largo de la noche se va a trabajar en defensa del pueblo de Llanaves de La Reina y también mañana a primera hora se va a proceder "de una forma importante" con medios aéreos, fundamentalmente, y también con máquinas "se va a intentar intentar atajar lo que es el incendio".