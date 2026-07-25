Desciende a gravedad 0 el incendio causado de forma accidental en Castropodame (León) - JCYL
LEÓN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La evolución favorable del incendio causado de forma accidental en Castropodame (León) ha permitido a primera hora de este sábado que la Junta rebaje a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 su peligrosidad, según ha explicado el Ejecutivo autonómico a través de la cuenta oficial en redes @naturalezacyl.
Esta evolución favorable ya permitió a última hora del jueves realojar a los vecinos que habían sido evacuados de las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero.
Asimismo, la Junta rebajó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 su situación y se desmovilizó la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la zona.
En estos momentos trabajan en el incendio dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y un bulldozer, entre otros medios, según los datos de la plataforma de la Junta Inforcyl recogidos por Europa Press.