Desciende a gravedad 0 el incendio causado de forma accidental en Castropodame (León) - JCYL

LEÓN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución favorable del incendio causado de forma accidental en Castropodame (León) ha permitido a primera hora de este sábado que la Junta rebaje a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 su peligrosidad, según ha explicado el Ejecutivo autonómico a través de la cuenta oficial en redes @naturalezacyl.

Esta evolución favorable ya permitió a última hora del jueves realojar a los vecinos que habían sido evacuados de las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero.

Asimismo, la Junta rebajó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 su situación y se desmovilizó la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la zona.

En estos momentos trabajan en el incendio dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y un bulldozer, entre otros medios, según los datos de la plataforma de la Junta Inforcyl recogidos por Europa Press.