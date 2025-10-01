Desciende a gravedad 1 el incendio de Cerezo de Abajo (Segovia) donde trabajan 50 medios

Imagen de archivo del incendio en el entorno del Pico del Lobo desde la estación de esquí de La Pinilla. - A. Pérez Meca - Europa Press

SEGOVIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio de Cerezo de Abajo (Segovia) donde se mantiene un dispositivo formado por medio centenar de medios.

Hay que recordar que las llamas proceden del foco de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) y obligó en sus primeros días a evacuar varias localidades colindantes a la zona de La Pinilla.

El incedio se encuentra estabilizado y sin llama, pero con puntos calientes en los que se sigue trabajando. En estos momentos, hay despligado un dispositivo formado por seis técnicos, 14 técnicos medioambientales, nueve cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, siete autobombas y dos bulldócer.