Desciende a IGR-1 el incendio de Rábano de Aliste (Zamora)

Información sobre el IGR-1 en Rábano de Aliste (Zamora). - JCYL

ZAMORA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1) el incendio forestal que afecta al término municipal de Rábano de Aliste (Zamora) desde la tarde de este miércoles, al desaparecer las causas que motivaron la declaración de IGR-2 en la noche del miércoles.

Así lo ha señalado la Junta en la cuenta de comunicación @NaturalezaCyL a las 13.41 horas de este jueves.

El incendio queda por el momento en situación de IGR-1 al desaparecer las causas que motivaron su declaración como IGR-2 a las 22.30 horas de este miércoles, por lo que se considera que ya no supone una amenaza para poblaciones y ya no puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

El fuego se originó a las 19.34 horas de este miércoles por causas que se investigan, con declaración de IGR-1, que a las 22.30 pasó a IGR-2, con la orden de confinar en sus domicilios a la población de Rábano de Aliste.

En la mañana de este jueves, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, ha señalado también que se levantaba el confinamiento pese a mantenerse el nivel 2, tras acordarlo el CECOPI.