Desciende a nivel de gravedad 0 el incendio en Anllares del Sil (León)

Un hidroavión trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

LEÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio en la localidad leonesa de Anllares del Sil, con más de 70 medios en los trabajos de extinción desde su origen, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado desde el domingo, 8 de agosto, a las 19.55 horas, se elevó el martes 26 a IGR 2 y durante esta última semana ha tenido varias reproducciones, según datos de la Junta del pasado miércoles.

En las labores de extinción se encuentran en este momento 17 medios terrestres, entre ellos cuatro autombombas y dos bulldozer. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.