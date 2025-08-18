Desciende a nivel de gravedad 1 el incendio de San Cristóbal de los Mochuelos (Salamanca)

Archivo - El operativo contra incendios trabaja para sofocar el incendio. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL - Archivo

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio en la localidad salmantina de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado desde el miércoles, 13 de agosto, a las 14.40 horas, se elevó días más tarde a IGR 2 y arrasó con más 10.000 hectáreas, según datos de la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción han participado más de 60 medios y en estos momentos se encuentran cuatro medios terrestres, entre ellos una autombombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.