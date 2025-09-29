Desestimado el recurso de 'Quequé' contra su procesamiento por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

El humorista arengó en su día a sus seguidores para que increparan por teléfono a dicha asociación y su líder

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha confirmado el procesamiento del humorista Héctor de Miguel ('Quequé') por supuesto acoso a la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos (FEAC), la vallisoletana Polonia Castellanos, por incitar a sus seguidores a insultar por teléfono a la letrada después de que ésta anunciara una querella contra él por haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a los sacerdotes por pederastia.

La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, a través de un acto recogido por Europa Press, de conformidad con la postura de la Fiscalía, desestima el recurso de apelación del querellado y ratifica el autor anterior dictado el pasado mes de junio por el Juzgado de Instrucción número 6 de la capìtal en virtud del cual se acordó la transformación de las presentes diligencias por el trámite de procedimiento abreviado y se emplazó a las partes a presentar escrito de acusación o, en su caso, para solicitar la absolución al entender que los hechos denunciados podrían revestir un delito de acoso.

En su fundamentación jurídica, la Sala recuerda que no debe confundirse el auto de transformación con una sentencia condenatoria, pues el mismo no hace otra cosa que delimitar objetiva y subjetivamente el contenido del proceso, y advierte de que en el presente caso existen indicios de que el investigado ha podido cometer los hechos que se le imputan. Aunque él alega que se trató de expresiones humorísticas expresadas durante su programa de radio, a su entender amparadas por el derecho fundamental a la libertad artística del autor del programa 'Hora veintipico', la Audiencia provincial precisa que el procesado tendrá tiempo de defenderse en el juicio con los argumentos que estime conveniente.

"Se dice en realidad que nunca se hizo un llamamiento a ninguna acción, sino todo lo contrario, que se trataba de una broma dirigida al público del programa al que invitaba a no realizar ninguna acción. La realidad es que, aunque formalmente fuera así, y se dijera: 'Se abstengan de llamara por teléfono al teléfono..., absténganse de llamar a su presidenta, Polonia Castellanos'", lo que se logró fue el efecto contrario, en referencia no solo a las llamadas sino a los correos electrónicos, mensajes de twitter, Instragran y otras redes sociales, "causando un trastorno al obstaculizar la línea telefónica, que es precisamente los hechos que se imputan al investigado", hechos que, como así añade la Sección Cuarta de lo Penal, "pueden ser constitutivos de infracción penal".

IRÁ A JUICIO

"Si la acción está amparada por el derecho fundamental a la libertad artística, y ese derecho implica también el derecho a molestar y perjudicar al destinatario de la broma, es algo que igualmente habrá de ser valorado tras la celebración del correspondiente juicio oral", concluye la Audiencia Provincial.

La decisión de seguir procedimiento contra el humorista se produce cuatro meses después de que éste declarara por videoconferencia, como investigado, desde los juzgados de Madrid para responder únicamente a preguntas de la jueza instructora y de su representación legal.

"Ha quedado demostrado que es muy valiente para incitar a las masas pero luego en el cara a cara es bastante cobarde", afeó entonces públicamente Castellanos tras la testifical exculpatoria realizada por el humorista, a quien ahora, una vez conocido el auto de procesamiento, espera que pague su comportamiento con una condena. "Ha quedado claro que es un acosador y un machista y confío en que sus excusas no le salven de una condena", aseveró la abogada.

La presidenta de Abogados Cristianos insiste en el daño causado por 'Quequé' por incitar a sus seguidores a insultarla por teléfono después de que ésta anunciara una querella contra él por haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a los sacerdotes por pederastia, lo que se tradujo en más de 1.200 llamadas que el teléfono de la asociación recibió en un mismo día y que, como así denunció entonces, afectaron de un modo "totalmente insostenible" a su vida y le hicieron temer por su vida y la de sus hijas.

Para Castellanos, el comportamiento del humorista no tiene justificación en una época en la que "todo el mundo dice que hay que proteger y salvaguardar la integridad y el honor de las mujeres", de ahí que, insiste, no se puede tolerar que una persona, amparándose en el humor, acose de forme pública y reiterada a una mujer, sobre todo teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reciente y tras la creación por parte del Gobierno de un Ministerio de Igualdad.

La presidenta de FEAC apuntó también en su día que su intención no es que el querellado entre en la cárcel sino exigir "respeto" y que la deje en paz, algo que 'Quequé' no parece que vaya a cumplir por cuanto "en ningún momento ha pedido perdón ni se ha retractado", sino que a través de una declaración que la letrada tildó de "ridícula", el humorista aludió a su salud mental, lo que, a juicio de la querellante, denota que se encuentra "bastante desesperado" en su intento de eludir un fallo condenatorio.