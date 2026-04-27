Archivo - 'Desigualdades', Imagen Ganadora Del Concurso De Fotografía 'X=' Del Ayuntamiento De Ávila. - DAVID PIQUERAS APARICIO - Archivo

ÁVILA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La imagen titulada 'Desigualdades', de David Piqueras Aparicio, ha sido la ganadora del XV Concurso de Fotografía 'X=' (Por igual), convocado por el Ayuntamiento de Ávila en torno al Día de la Mujer y que este año ha tenido como tema 'El camino que aún nos queda'.

De entre los 34 trabajos que se presentaron al certamen, el jurado seleccionó tres que se han sometido a una votación popular en la web del Ayuntamiento de Ávila (avila.es) hasta el 24 de abril. En el transcurso de la votación, se han registrado 373 votos válidos, de los que 276 (69,3%) han sido para 'Desigualdades'.

En segundo lugar ha quedado 'La jefa', de Mónica Vila Ferreiros, y el tercer puesto ha sido para 'Fight for equity', de Sumon Mithail Afrige Chowdhury.

Con el objetivo de promover la reflexión y la conciencia sobre la desigualdad de género a través de la fotografía, el concurso ha buscado visibilizar los retos y obstáculos que persisten, mostrando que el camino hacia la igualdad real es un proceso en constante construcción.

El certamen está dotado con 600 euros: 300 euros para el ganador o ganadora; 200 euros, para el segundo clasificado y 100 euros, para el tercer premiado.

Del 30 de abril al 30 de mayo, se podrán ver todas las fotografías presentadas al concurso en la web municipal: avila.es.