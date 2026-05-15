Desplegado un dispositivo para localizar a un montañero extraviado en Picos de Europa

Uno de los agentes del dispositivo de búsqueda del montañero - JCYL

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias dirige un dispositivo para tratar de localizar a un montañero de 61 años que se ha extraviado en la tarde del jueves, 14 de mayo, cuando realizaba una ruta de montaña por Picos de Europa.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 el rescate que comenzó a las 19.11 horas del jueves cuando se tuvo conocimiento de que este montañero de 61 años se había desorientado cuando realizaba una ruta de montaña por Picos de Europa. En esos momentos no sabía dónde se encontraba, la meteorología era desfavorable, con viento, nubosidad baja y lluvia intermitente "y estaba agotado".

El Centro Coordinador de Emergencias trató de localizar la posición de la víctima a través de las coordenadas, que le situaron en la canal de Moeño, en los alrededores de la Torre de Pamaprroso, y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León. Al llegar a la zona, el helicóptero de rescate realizó varios vuelos de reconocimiento para tratar de localizar al montañero sin éxito.

Cuando comenzó a anochecer, los rescatadores accedieron a pie y comenzaron a barrer la zona de junto con miembros del GREIM de Sabero, que se unieron a la búsqueda por tierra del montañero. El 112 ha precisado que el dispositivo se ha mantenido hasta la madrugada "a pesar de la meteorología adversa", ya que nevaba con fuerza en la zona.

A primera hora de la mañana de este viernes se han retomado las labores de búsqueda y desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha movilizado a la zona un vehículo APOLO con un técnico de emergencias que realizará las labores de Puesto de Mando Avanzado y punto caliente.

El 112 ha informado de que el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León se mantiene en las proximidades para poder actuar cuando lo permitan las condiciones meteorológicas. Además, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha solicitado colaboración a Asturias para tratar de localizar al montañero.