Destinan 20,7 millones para adquirir 209.600 vacunas del calendario oficial

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la adquisición, por importe global de 20.771.481 euros, de un total de 209.600 vacunas previstas en el Calendario Oficial en la Comunidad.

De acuerdo con las previsiones establecidas, la Junta ha autorizado la adquisición con un plazo de ejecución de seis meses, de 15.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular, de contenido antigénico reducido. Se administra durante el embarazo. Adicionalmente, se utiliza en pautas correctoras en edad infantil, detalla la Junta a través de un comunicado.

Además, se adquirirán 27.500 dosis de vacuna frente a varicela; 15.000 dosis frente a sarampión, rubéola, parotiditis y varicela; 150.000 dosis de vacuna frente a herpes zóster y 2.100 dosis de vacuna frente al dengue.