La Guardia Civil detiene a seis motoristas por conducción temeraria en grupo en la A-7

Motos - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a seis motoristas por conducción temeraria en grupo en la A-7, en la provincia de Valencia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Sobre las 18.00 horas de ayer sábado se recibieron numerosos avisos de ciudadanos a través del 112 informando la circulación temeraria de un grupo de unas 25 motocicletas, la mayoría sin matrícula, con grave riesgo de ocasionar siniestros viales. Los motoristas estaban realizando "caballitos" y reteniendo la circulación en la A-7, a la altura de Torrent.

Por la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Valencia (COTA), en estrecha coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, se estableció de inmediato un dispositivo para el seguimiento del grupo y su interceptación. Para ello, se movilizaron distintas patrullas en servicio en el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia.

Sobre las 18.20 horas, se interceptó el grupo en la CV-35 a la altura de L'Eliana y se procedió a ordenar su parada, haciendo caso omiso a las órdenes de los guardias civiles. Lejos de detenerse, alguno de los integrantes del grupo llegó a acometer a los agentes y se produjo un atropello de carácter leve a un Teniente y causaron daños en un vehículo oficial que quedó inutilizado para continuar el servicio, si bien en ese momento se procede a la detención de uno de los autores.

MENORES

Con el apoyo de la Comandancia de Valencia, que envió al lugar la USECIC y distintas patrullas de la Compañía de Lliria, se activó un dispositivo de búsqueda y localización del resto de integrantes del grupo, que fueron detectados en el polígono industrial de Lliria, donde se sorprendió a una furgoneta cuando trataba de cargar las motocicletas para ausentarse del lugar. En este momento, se procedió a la detención de cinco personas más, una de ellas un menor de 16 años.

Al mismo tiempo, por una patrulla del Destacamento Valencia-A, se interceptó en uno de los accesos de la CV-35 al polígono de Lliria a un menor de 12 años, también parte del grupo, que conducía una de las motocicletas. El joven tuvo que ser puesto a disposición de sus padres.

Por la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Valencia, con el apoyo del GIAT, se ha procedido también a la instrucción de diligencias por los delitos contra la seguridad vial de conducción temeraria, originar un grave riesgo para la circulación y conducir bajo la influencia de drogas, además de constituir grupo criminal, atentado Agente de la Autoridad, desobediencia grave y falsedad documental, formulándose denuncia por numerosas infracciones a la normativa de seguridad vial.

Los delitos pueden conllevar las siguientes penas: conducción temeraria, prisión de 6 meses a 2 años y privación derecho a conducir de 1 a 6 años; crear grave riesgo vial, prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días; conducir bajo influencia de drogas, prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios además de privación derecho a conducir de 1 a 4 años; el atentado Agente Autoridad, prisión de 6 meses a 3 años; la desobediencia grave, prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses; y falsedad documental, prisión de 6 meses a 3 años.

Además de ello, de valorarse la comisión del delito de grupo criminal, por darse la unión de tres o más personas para cometer delitos de forma organizada, pero sin la estructura compleja o jerarquía de una organización criminal, podría conllevar una agravación de las penas o condena de prisión de 3 meses a 1 año.

Hasta el momento se han intervenido ocho motocicletas, una furgoneta y dispositivos móviles que serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Lliria. Por el GIAT del Sector de Tráfico de Valencia se continúan las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.