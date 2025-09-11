Destinan más de 378.000 euros para adquirir cinco analizadores de calidad de aire

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado, en Consejo de Gobierno, una subvención de 378.427 euros destinada a la aprobación del gasto de un expediente de contratación de suministro para la adquisición de cinco analizadores NOX (óxido de nitrógeno), cinco analizadores de partículas PM10 y PM 2.5 y tres analizadores de dióxido de azufre para la reposición de los equipos de la Red de Calidad del Aire de la Junta.

Como características comunes a los suministros, cabe destacar que todos los equipos deberán comunicar los datos mediante conexión Ethernet y contar con el software necesario para integrar los datos en el sistema de la estación, de forma que puedan almacenarse para ser enviados al centro de proceso de datos de la Junta y para la interacción remota con el equipo.

Además, los analizadores de gas y medidores se entregarán con una calibración trazada, realizada por un laboratorio acreditado ENAC, explica la Junta a través de un comunicado.