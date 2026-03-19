Destruidos cuatro extintores explosivos localizados en una vivienda de Carbajal de la Legua (León)

Imagen de la destrucción controlada de uno de los extintores explosivos localizados en una vivienda de Carbajal de la Legua (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los TEDAX de la Guardia Civil han procedido a la neutralización y destrucción controlada de cuatro extintores explosivos hallados por un particular mientras realizaba labores de limpieza en el domicilio de su propiedad, ubicado en la localidad de Carbajal de la Legua (León).

Tras conocer la existencia de los dispositivos, efectivos de seguridad ciudadana se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la zona para activar el protocolo de seguridad y solicitar la intervención del Grupo de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (Gedex-NRBQ) de la Comandancia de León.

Una vez inspeccionados los artefactos los especialistas confirmaron que se trataba de extintores explosivos con carga pirotécnica y mecha, los cuales se encontraban en buen estado de conservación, por lo que, debido a su potencial peligrosidad, se decidió efectuar su destrucción controlada en una zona segura para evitar que no se produjeran daños personales ni materiales, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los extintores en cuestión eran dispositivos utilizados antiguamente para la extinción de incendios forestales. Su funcionamiento se basaba en la detonación controlada de una pequeña carga pirotécnica o explosiva que provocaba la ruptura del recipiente y la dispersión del agente extintor con la finalidad de sofocar el fuego.

Aunque en su momento fueron utilizados en la lucha contra incendios, este tipo de dispositivos puede volverse inestable con el paso del tiempo, especialmente si ha permanecido almacenado durante décadas o en condiciones ambientales adversas.

RECOMENDACIONES

Por este motivo, la Guardia Civil ha recordado que, ante el hallazgo de cualquier objeto que pudiera contener material explosivo, se debe no tocar ni mover el artefacto; evitar manipularlo debido al peligro que conlleva una posible activación fortuita; señalizar la zona y la ubicación del explosivo desde distancia prudencial y no perderlo de vista para evitar que se acerquen otras personas, además de avisar de forma inmediata en el teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 o emergencias 112.

La rápida actuación del ciudadano que dio el aviso y la intervención de los especialistas permitieron garantizar la seguridad de la zona y eliminar el riesgo existente.