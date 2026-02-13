La detención de dos personas en Valladolid esclarece una oleada de robos en trasteros de Los Santos-Pilarica. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha culminado una investigación que ha permitido esclarecer una acumulación de robos con fuerza en trasteros cometidos durante el pasado mes de enero, con especial incidencia en el barrio de Los Santos-Pilarica, así como en zonas aledañas y, de manera más puntual, en otras calles más distantes del entorno. Se ha detenido a dos personas, un varón al que se le imputa once robos con fuerza en trasteros y dos robos con fuerza en interior de vehículo y a una mujer a la que se imputa un robo con fuerza en un trastero.

El análisis de las denuncias recibidas permitió constatar que los autores actuaban bajo un patrón definido por el principio del "todo vale", sustrayendo cualquier tipo de efecto susceptible de ser intercambiado o vendido. Entre los objetos robados se encontraban alimentos, bebidas, ropa, calzado, productos de higiene y limpieza, además de otros bienes más habituales en este tipo de hechos, como bicicletas, pequeños electrodomésticos y artículos de ocio y tiempo libre, estos últimos con mayor valor en el mercado ilícito.

El volumen y la variedad de los objetos sustraídos apuntaban que al menos dos personas participaban en la manipulación, transporte y posterior enajenación de los efectos. Durante la primera mitad de enero se detectó una especial concentración de robos en los trasteros de la calle Constelación, donde las inspecciones oculares revelaron que la mayoría de los accesos se realizaron sin signos evidentes de fuerza, presumiblemente mediante llave legítima, llave falsa o técnicas de ganzuado.

BINOMIO TOXICOMANÍA-DELINCUENCIA

Las investigaciones del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Valladolid permitieron centrar las sospechas en una pareja residente en un domicilio próximo. Ambos son consumidores habituales de sustancias estupefacientes y no constan actividades laborales, por lo que encajaban en el conocido binomio toxicomanía-delincuencia.

La reiteración delictiva respondía a un intercambio de los objetos sustraídos por dosis de droga, lo que generó una acumulación creciente de efectos. Para almacenarlos, el principal investigado alquiló un trastero el pasado 1 de febrero, donde posteriormente fueron hallados numerosos objetos robados. Entre ellos se localizaron efectos procedentes de robos cometidos en trasteros de la calle Cardenal Mendoza, plenamente reconocidos por sus legítimos propietarios.

La localización del trastero alquilado desencadenó una serie de actuaciones que culminaron con la recuperación y reconocimiento de una cantidad significativa de objetos, vinculados hasta el momento con al menos 13 robos cometidos en los últimos meses. El trastero utilizado por el detenido no guardaba relación con su domicilio habitual, cumpliendo exclusivamente una función de ocultación de efectos robados.

El pasado 11 de febrero, la pareja del principal investigado fue detenida tras fracturar el precinto policial del trastero con la intención de eliminar evidencias o recuperar objetos para canjearlos por droga. Ambos habían sido arrestados conjuntamente en noviembre de 2025 por un robo con fuerza en interior de vehículo, y en esta ocasión se les imputan, a él once robos con fuerza en trasteros y dos robos con fuerza en interior de vehículo y a ella un robo con fuerza al romper el precinto policial y sustraer objetos del trastero precintado por agentes de Policía Nacional. En apenas veinticuatro horas, los agentes lograron localizar y entregar efectos procedentes de once trasteros y dos vehículos, sin descartar nuevas identificaciones conforme avancen las gestiones.

Los investigadores no dan por cerrada la operación, ya que aún quedan objetos intervenidos pendientes de reconocimiento por parte de otros posibles perjudicados. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad.