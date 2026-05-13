Una detenida e intervenidas armas y drogas en varios locales de ocio nocturno de León capital

Sustancias y armas prohibidas intervenidas en la operación llevada a cabo en locales nocturnos de la capital leonesa. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León, en colaboración con Policía Local y guías caninos, han intervenido en varios locales de ocio de la localidad en una operación que se ha saldado con una mujer detenida con una requisitoria judicial en vigor y diferentes sustancias estupefacientes y armas prohibidas decomisadas.

La madrugada del pasado domingo, día 10 de mayo, dentro de lo previsto en el Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista en Zonas, Lugares y Locales de Ocio, se llevó a cabo una operación con el objetivo de reducir la oferta de drogas que llegan a los consumidores, especialmente jóvenes, cuya incidencia había experimentado un incremento en la ciudad de León, lo que desencadenó numerosos altercados en los locales de ocio nocturno y sus alrededores.

En el marco de la operación se intervino en dos locales de ocio nocturno en los que se detuvo a una persona con una requisitoria judicial en vigor. Además, los agentes se incautaron de diferentes cantidades de varias sustancias estupefacientes, entre las que se encuentran cocaína, hachís y marihuana, y se intervinieron varias armas prohibidas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

A su vez, se realizaron cerca de 300 identificaciones y controles preventivos de personas, ocho propuestas de sanción por tenencia o consumo de sustancia estupefaciente y dos más por tenencia de armas prohibidas.

La Policía Nacional continúa con el desarrollo de este tipo de actuaciones preventivas y de control con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilícitas en zonas de ocio.