Detenida una mujer en Ávila por estafar 1.170 euros al hombre al que cuidaba. - DELEGACIÓN GOBIERNO

ÁVILA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito continuado de estafa, tras sustraer de manera fraudulenta 1.170 euros de las cuentas bancarias de un hombre de edad avanzada al que había cuidado anteriormente.

Según ha informado la Delegación de Gobierno de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación se inició por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial (UDEV), después de que la víctima detectara varias operaciones no autorizadas en sus cuentas bancarias entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre de 2025.

El denunciante manifestó que el pasado 22 de octubre activó una nueva tarjeta de débito y que, pocos días después, sus familiares comprobaron que se habían efectuado varias extracciones de efectivo de importes elevados, algo inusual, por lo que acudieron a la sucursal bancaria.

En la entidad les informaron de que las operaciones fraudulentas se habían realizado en cajeros automáticos físicos a través de un terminal móvil hasta alcanzar los 1170 euros, y el titular aseguró que fueron sin conocimiento ni autorización por su parte.

Durante la denuncia, la víctima expresó sus sospechas de que una antigua cuidadora pudiera estar relacionada con los hechos, al haber tenido acceso a la vivienda y posiblemente a la tarjeta o datos bancarios.

Tras las investigaciones y comprobaciones pertinentes, los agentes procedieron a la detención de la mujer, que ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito continuado de estafa.