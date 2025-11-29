Detenida una mujer al ser sorprendida en pleno robo en una vivienda en Valladoloid

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza en domicilio perteneciente a un grupo itinerante especializado en este tipo de hechos delictivos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando una dotación policial fue comisionada a una céntrica calle de la capital sobre las 18.00 horas donde tenían retenida a una persona que había cometido un robo.

En el lugar, los agentes se encontraron a unas seis personas junto a un hombre que tenía retenida a una mujer en el suelo, y esparcido a su alrededor, un destornillador de grandes dimensiones, un par de guantes, una bolsa con ropa y una linterna.

El hombre manifestó a los agentes cómo momentos antes se encontraba de regreso junto a su madre que vive en ese inmueble, cuando al salir del ascensor observó que la puerta del domicilio materno presentaba la cerradura forzada.

A la par oyó voces y pasos apresurados en las escaleras, por lo que al sospechar que fueran ladrones, se lanzó en persecución de tres mujeres que bajaban de forma apresurada, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El hombre consiguió retener a una de ellas, mientras las otras dos tiraban de ella para soltarla del varón, e intentaban recuperar una bolsa con ropa que tenía la mujer retenida.

Varias personas oyeron las voces y acudieron en auxilio del hombre, quien advirtió a las mujeres que iba a llamar a la Policía, momento en el cual abandonaron a la retenida y se dieron a la fuga.

Cuando los agentes revisaron la bolsa de ropa, la madre del hombre las reconoció como de su propiedad sin ningún género de dudas, siéndole reintegradas por los policías.

Los agentes también localizaron entre las pertenencias de la mujer varios útiles que se usan habitualmente para robos en viviendas, tales como dos plásticos para abrir el resbalón de las puertas y diversas joyas también propiedad de la víctima.

Igualmente, los agentes reconocieron a la mujer como una delincuente buscada por el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial en difusiones policiales internas.

Por todo esto los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer de origen extranjero como presunta autora de un delito de robo con fuerza.

La detenida fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional donde investigadores del Grupo de Robos continuaron con el trámite del atestado policial.

ROBO CON FUERZA

Los agentes han imputado a la mujer otro delito de robo con fuerza en un domicilio cometido el 30 de octubre en Valladolid, dado que la investigación policial en ese momento determinó sin ningún género de dudas la autoría de la detenida en el mismo.

También le ha sido imputado otro robo con fuerza en grado de tentativa, cometido en Valladolid el 8 de noviembre, en el que una persona oyó ruidos en el descansillo de su casa y al abrir la puerta sorprendió a la ahora detenida acompañada de otra mujer, que intentaba forzar y se dieron a la fuga.

La investigación ha determinado la pertenencia de la mujer a un grupo de delincuentes itinerantes, especializadas en robos con fuerza en domicilios.

Asimismo, se siguen realizando gestiones al objeto de la detención de las otras dos mujeres fugadas. La detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.