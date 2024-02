Detenida por simular un robo para evitar ser identificada por un hurto en Valladolid

Manifestaba haber sido víctima de un robo donde se llevaron el bolso, el teléfono y dinero, pero los agentes desmontaron sus argumentos

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de simulación de delito y otro de estafa en grado de tentativa al haber intentado simular un robo en el parking exterior de un centro comercial de Valladolid con el objetivo de intentar evitar ser identificada por un hurto que se había cometido horas antes en un establecimiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

La supuesta víctima denunció haber sufrido un robo con violencia el pasado 22 de enero, comúnmente conocido como tirón, tras realizar unas compras en un determinado establecimiento, cuando en el parking exterior de un centro comercial de Valladolid, y junto a su vehículo, un varón le agarró fuertemente el bolso y tras tirarle al suelo fue arrastrada hasta que logró arrebatárselo.

La denunciante declaró haber pedido ayuda a cuatro o cinco personas sin que nadie se la prestara, hasta que una joven se ofreció a llevarle a su domicilio, puesto que las llaves de su vehículo estaban dentro del bolso.

Sin embargo, la mujer no aportaba datos ni el autor del robo ni de la joven que la auxilió, según informaron fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Cuando los agentes comenzaron las diligencias de investigación encontraron incongruencias y datos que no correspondían con sus investigaciones.

HURTO EN ESTABLECIMIENTO

Los investigadores tuvieron conocimiento de un hurto en un establecimiento de la localidad de Arroyo de la Encomienda, cercana a un centro comercial, entorno a las 17.00 horas del día 22 de enero, cuando a una mujer que había abonado una serie de productos le saltaba la alarma al salir del establecimiento.

En el momento en que el guardia de seguridad se acercó a ella esta abandonó su bolso y la compra y huyó consiguiendo zafarse del guardia.

Los agentes lograron comprobar que la compra que la mujer decía haber realizado en el centro comercial de Valladolid no figuraba en el histórico de ventas del establecimiento.

Además localizaron, gracias a una comunicación de la Guardia Civil, a la mujer que trasladó a la supuesta víctima a su domicilio, quien manifestaba que el lugar de donde le había recogido ella era un centro comercial de Arroyo de la Encomienda y no de Valladolid como la denunciante había manifestado.

La mujer relató que dos individuos recogieron al día siguiente su vehículo, lo que contradecía la información aportada por una de esas dos personas quien aseguraba no haber retirado ningún vehículo.

La victima también aportó una declaración falsa sobre el seguro, manifestando no haber denunciado porque ya no estaba en vigor, comprobando los agentes que no era así y que la mujer había realizado los trámites correspondientes solicitando su indemnización.

Cuando los investigadores comprobaron que los hechos que la mujer denunciaba eran falsos, se determinó su detención como presunta autora de los delitos de Simulación de Delito y Estafa en grado de tentativa. La detenida fue puesta en libertad tras dar traslado al juez de lo acontecido.