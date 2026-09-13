Detenida en Valladolid por estafar 1.410 euros a un octogenario al que cogía el móvil para transferirse dinero por Bizum

Detenida por estafar 1.410 euros a un hombre de 81 años vía Bizum. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de estafa a un hombre de 81 años con el que mantenía una relación de amistad por haber recibido varios cargos fraudulentos a través de la plataforma de pago Bizum por un importe total de 1.410 euros.

Los hechos fueron denunciados por la víctima el pasado mes de julio en dependencias policiales de la Comisaría de Distrito de Valladolid - Delicias de la Policía Nacional, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para determinar la autoría de esos cargos fraudulentos en la que se determinó que la presunta autora y beneficiaria de los mismos había sido una mujer de 44 años, amiga de la víctima.

Al parecer esta mujer, que se encontraba en una situación económica precaria cuando ocurrieron los hechos, se valía de la relación de amistad con el varón para ayudarlo en su casa a cambio de algún tipo de contraprestación económica.

Cuando podía, la mujer haciendo uso de falsos pretextos, se hacía con el móvil del hombre y realizaba cargos a la cuenta de la víctima vía Bizum con ella como beneficiaria y sin el conocimiento del varón.

De esta forma, la víctima ha relatado a los investigadores que desconocía tener activada la opción de Bizum en su cuenta bancaria, y que no sabía nada acerca de cómo funcionaban ese tipo de aplicaciones.

Una vez plenamente identificada la presunta autora de los hechos, agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención en la mañana del día 11 de septiembre por un delito de estafa.

La detenida ha prestado declaración en dependencias policiales y posteriormente ha quedado en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello y los resultados de la investigación concluida han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.