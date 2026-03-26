Detenida en Valladolid por el hurto este mes de dos gafas de sol y un perfume en un comercio. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a una mujer como presunta autora de delitos de hurto, en concreto de dos gafas de sol, abrigos, una tablet, un portátil y un perfume, por valor global de 4.000 euros, perpetrados en un conocido establecimiento comercial de esta capital, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por el vigilante de seguridad del establecimiento. El 2 de marzo de 2026, el trabajador comunicó el hurto de unas gafas de sol y un perfume, valorados en 448 euros, hechos ocurridos el 26 de febrero. Posteriormente, el 6 de marzo, el mismo vigilante denunciaba un nuevo hurto de unas gafas de sol, valoradas en 336 euros, cometido el 4 de marzo.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar plenamente a la presunta autora, que fue localizada y detenida este pasado martes. La mujer acumula 25 detenciones a lo largo de los últimos años por hechos similares, entre los destaca un episodio ocurrido en 2022, cuando sustrajo del mismo establecimiento diversos productos--abrigos, perfumes, una tablet, un ordenador portátil y otros artículos--durante la tarde del 1 de octubre de 2022, con un valor total superior a 4.000 euros.

La detenida, tras prestar declaración en dependencias policiales, quedó en libertad, a la espera de ser citada por la autoridad judicial