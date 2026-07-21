Detenida en Valladolid por un intento de hurto 'amoroso' sobre una mujer mayor a la que acabó por tirar al suelo

Información de la Policía Municipal de Valladolid sobre el hurto 'amoroso'. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 29 años ha sido detenida este martes en la calle Santiago de Valladolid por intentar llevar a cabo un hurto denominado 'amoroso' sobre una mujer de 80 años a la que incluso empujó y tiró al suelo y que ha sufrido una fractura de la cabeza del húmero y un corte en una ceja, según datos de la Policía Municipal, recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido en torno a las 9.50 horas de este martes, cuando una patrulla de la Policía Municipal que se encontraba de servicio por el centro de la ciudad ha recibido una llamada que informaba de que un grupo de personas asistía a una mujer mayor, que se encontraba en el suelo en la calle Santiago, a la altura del cruce con Doctrinos, mientras que dos vigilantes de seguridad mantenían retenida a una joven.

A la llegada de los agentes los testigos presenciales aseguraron que la joven había seguido a la mujer mayor a lo largo de la calle Santiago "tocándola y haciéndola preguntas personales" mientras la víctima le decía que la dejara tranquila.

Varios viandantes, señalaron, incluso recriminaron la actitud de la ahora detenida, que finalmente empujó a la otra mujer, que ha caído al suelo.

Posteriormente, la Policía Nacional ha sabido que la agredida presentaba un corte en la ceja derecha y una posible luxación en el hombro derecho, y posteriormente tras su traslado al hospital Clínico se determinó que presentaba una fractura de la cabeza del húmero, y un corte de la ceja que requeriría puntos de sutura.

Por todo ello, la joven ha sido detenida por una tentativa de hurto del tipo 'amoroso', con acta también por las lesiones causadas a la mujer mayor.