Detenidas tres chicas y un chico, de entre 15 y 19 años, por una agresión grupal planificada a una joven

BURGOS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos ha detenido a cuatro jóvenes, tres chicas y un chico, con edades comprendidas entre los 15 y 19 años, dos de ellos menores de edad, quienes participaron presuntamente en una agresión grupal a una joven de 17 años, que sufrió poli-contusiones por las que tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario (HUBU).

El pasado 24 de enero sobre las 00:30 horas, un conocido de la víctima le llamó por teléfono y le pidió quedar con la excusa de hablar de varios asuntos, a lo que ella accedió.

Minutos después, en lugar de presentarse ese chico en cuestión, aparecieron en el lugar, un bar del distrito sur de Burgos, un grupo de once jóvenes, la mayoría chicas que formaban parte de su antiguo grupo de amigos, según explicó la propia joven.

Ya en la calle, el grupo comenzó a intimidar a la víctima, que se vio literalmente rodeada y acosada, mientras una de las jóvenes grababa en todo momento lo que ocurría con su teléfono móvil.

En un momento dado, varios de los jóvenes la agarraron por la fuerza, la llevaron hasta un portal cercano, donde le propinaron numerosos puñetazos y golpes, a la vez que la escupían. La agredida, de 17 años, denunció los hechos en sede policial donde aportó un parte médico de las lesiones sufridas.

A juicio de los investigadores de la Policía Nacional, el encuentro con la víctima fue acordado previamente y estuvo planificado, con el objeto de acosarla, intimidarla y finalmente agredirla. Todos los que participaron en la agresión han sido identificados, y se han llevado a cabo las declaraciones testificales precisas para esclarecerlos.

Tras determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados, han resultado detenidas tres chicas y un chico, quienes están investigados por un presunto delito contra la integridad moral.

Además, sobre el joven agresor pesaba una orden judicial de ingreso en un Centro de Protección de Menores, derivada de hechos delictivos cometidos con anterioridad.