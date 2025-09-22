Detenido por 20 estafas a personas mayores en León por 8.000 euros mediante el método del "falso revisor"

Dependencias de la Policía Nacional en León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Un agente fuera de servicio frustró su último intento de engaño a una mujer en silla de ruedas

LEÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en León a un varón de 45 años acusado de cometer al menos 20 estafas a personas mayores, en su mayoría mujeres, mediante el conocido método del "falso revisor" por las que habría obtenido cerca de 8.000 euros.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Comisaría Provincial de León y culminó gracias a la intervención de un agente que, estando fuera de servicio, detectó un nuevo intento de estafa en pleno centro de la capital leonesa.

Un agente vestido de paisano observó el pasado viernes a las 12.50 horas en la avenida Ordoño II a un individuo que, portando una carpeta azul, hablaba con una mujer en silla de ruedas. Al sospechar de la situación y conocer la existencia de denuncias recientes por este 'modus operandi', el funcionario trató de identificarlo.

El presunto estafador huyó a la carrera, pero finalmente fue interceptado tras una persecución por varias calles del centro y detenido en la confluencia de la calle de la Comisaría Provincial con Burgo Nuevo, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido se hacía pasar por técnico del gas, empleado de compañías eléctricas o trabajador municipal para ganarse la confianza de las víctimas y alegaba la necesidad de realizar revisiones obligatorias, para las cuales exigía pagos inmediatos en efectivo que oscilaban entre 100 y 800 euros. En ocasiones acompañaba a las víctimas a cajeros automáticos o aprovechaba un descuido para sustraer joyas y relojes.

Hasta el momento se le atribuyen al menos 20 hechos denunciados, tres de ellos en grado de tentativa, con un perjuicio económico estimado en 7.968 euros, además de objetos de valor sustraídos.

El individuo tomaba diversas precauciones para dificultar su identificación, como usar gafas en el interior de los domicilios o interrumpir llamadas cuando las víctimas trataban de contactar con familiares.

DECRETADO SU INGRESO EN PRISIÓN.

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de León, que ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, según las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de no permitir el acceso al domicilio a desconocidos que se presenten como revisores sin cita previa y ha aconsejado a las personas mayores solicitar siempre la ayuda de familiares o vecinos.

Las revisiones de gas se realizan cada cinco años y siempre son notificadas con antelación por la empresa distribuidora. Además, el pago nunca se efectúa en metálico en el domicilio, sino que se carga en el recibo correspondiente.

Ante cualquier sospecha de estafa, las autoridades policiales recomiendan llamar de inmediato al 091.