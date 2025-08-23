Detenido tras agredir con un cuchillo a una persona en un comercio de Segovia

Detenido tras agredir con un cuchillo a una persona sin mediar palabra en un comercio de Segovia - POLICÍA NACIONAL

El agresor entró en el establecimiento y, sin mediar palabra, atacó a la víctima, si bien fue detenido momentos después

SEGOVIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Segovia a un hombre por tentativa de homicidio tras agredir con un cuchillo en el costado a una persona sin mediar palabra que se encontraba en un comercio de la calle José Zorrilla de la capital segoviana.

Los hechos tuvieron lugar el viernes sobre las 16.45 horas, cuando efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana recibieron un aviso que informaba de una posible agresión con arma blanca en la mencionada calle.

Personado el coche patrulla de Policía Nacional en el lugar, los agentes se encontraron a un hombre herido por arma blanca que fue asistido minutos después por los servicios sanitarios, quienes trasladaron en ambulancia a la víctima al Hospital General, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Entrevistados con personal del comercio, indicaron que el día anterior a los hechos, el agresor tuvo una discusión con la víctima. Volvió al día siguiente al establecimiento y, sin mediar palabra, atacó a la víctima con un cuchillo que ya ha sido intervenido por personal de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Tras revisar las imágenes grabadas que registraron el hecho, los agentes identificaron al presunto autor de la agresión por lo que procedieron a movilizarse para su localización.

Tras diversas gestiones y con el apoyo de la Policía Local, el hombre fue detenido poco tiempo después de la agresión en un barrio de la ciudad y fue traslado a la Comisaría de Policía Nacional para continuar indagaciones y posterior pase a disposición judicial.

La víctima ha quedado ingresada en el Hospital General por una herida de arma blanca en el costado con pronóstico reservado.