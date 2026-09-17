Detenido tras agredir a un hombre con una navaja en una discusión por el orden de fila en una tienda de Valladolid

Sucesos.- Detenido en Valladolid por cuarta vez en un mes por robar en un lavadero, esta vez junto a otro individuo - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas graves y daños después de que una discusión por el orden en la fila para pagar en un establecimiento de alimentación terminara en una agresión con arma blanca.

Detenido tras agredir a un hombre con una navaja por el orden de fila en una tienda de Valladolid

La víctima sufrió tres cortes y la puerta de cristal del comercio quedó fracturada, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del pasado martes día 15 de septiembre, cuando los agentes fueron requeridos en el establecimiento ante una reyerta.

A su llegada, encontraron a dos varones enzarzados en una pelea, uno de ellos con el rostro ensangrentado, por lo que procedieron a separarlos y recabaron información de ambos y de varios testigos.

Según los testimonios recogidos por los agentes, la discusión se originó por el orden de la fila y fue aumentando de intensidad hasta que uno de los hombres agredió al otro con un arma blanca.

Los policías localizaron la navaja en el suelo del establecimiento.

El presunto agresor habría acometido varias veces con la navaja contra la víctima, que sufrió cortes en el mentón, la mandíbula izquierda y el brazo izquierdo, mientras profería amenazas de muerte.

Además, causó la fractura del cristal de la puerta de entrada del establecimiento. Tras contrastar la información, los agentes detuvieron al presunto agresor por los delitos de amenazas graves, lesiones y daños.

La víctima rechazó la asistencia sanitaria ofrecida por los policías y manifestó que acudiría al médico por sus propios medios y que posteriormente presentaría denuncia.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.