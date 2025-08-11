Detenido por agredir a otro hombre, al que dio un golpe en la cabeza, a la salida de un local de ocio de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido tras intentar tocamientos a una menor y masturbarse delante de ella en un bar de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir, supuestamente, a otro varón durante una pelea registrada ayer domingo a primera hora de la mañana en las inmediaciones de un local de ocio situado en el Paseo Zorrilla de Valladolid.

Según informaron fuentes de la Policía Nacional, los hechos ha ocurrido sobre las 7.30 horas de este domingo, cuando una patrulla uniformada observó una disputa en la vía pública. Al acercarse, los agentes localizaron a un hombre que sangraba de forma abundante por la parte posterior de la cabeza, mientras otro individuo huía hacia la zona del río.

La descripción del sospechoso fue comunicada por radio y, minutos después, un agente de paisano localizó a un varón que coincidía con las características facilitadas y que corría por el Paseo del Hospital Militar. Otro hombre lo perseguía y señaló a los agentes: "¡Cójanlo, es el que ha golpeado a mi amigo!".

El detenido manifestó a los policías que la pelea se inició cuando, a la salida de la discoteca, se sintió amenazado por dos hombres e intercambió golpes con uno de ellos, a quien alcanzó en el rostro antes de huir. Por su parte, el testigo relató que el agredido había sido hostigado por dos personas y que el sospechoso le golpeó, lo que provocó su caída y la lesión en la cabeza.

Una unidad de emergencias del 112 atendió a la víctima en el lugar y la trasladó al Hospital Universitario Río Hortega, donde recibió cinco grapas en el cuero cabelludo.

Ante la gravedad de las heridas, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y, tras la tramitación del atestado policial, quedó en libertad con cargos a disposición de la autoridad judicial.