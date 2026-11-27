BURGOS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Orón (Burgos) ha sido detenido esta semana por un supuesto caso de agresión sexual a una menor, hechos por los que ha decidido presentar su dimisión del PP, que le ha suspendido temporalmente de militancia.

Según informa El Correo en su página web, de la que se hace eco Europa Press, el regidor de esta pedanía de Miranda de Ebro se encuentra en libertad después de pasar una noche en el calabozo por realizar "tocamientos a una niña de 13 años".

"A la espera de cómo se tipifiquen los hechos, si se considera una agresión sexual, según lo estipulado en el Código Penal podría enfrentarse a un castigo de hasta cuatro años de cárcel. Por ahora, le ha sido impuesta una orden de alejamiento de la víctima", añade la información que también recoge que el primer edil ha presentado su dimisión y que la formación ha decidido suspenderle temporalmente de militancia.

Por su parte, IU de Castilla y León ha expresado su condena ante la presunta agresión sexual y ha reclamado protección y apoyo para la niña y su familia, así como una respuesta institucional "inmediata" tras la renuncia del alcalde pedáneo.

De este modo, desde IU se ha pedido a los servicios de protección a la infancia y de atención a víctimas de violencia sexual que actúen de forma coordinada para prestar asistencia psicológica, social y jurídica y que extremen el cuidado con cualquier dato que identifique a la menor y ha respaldado la petición del grupo municipal de IU-Podemos para que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro recabe información por los cauces oficiales, colabore con la investigación y consulte a sus servicios jurídicos sobre la posibilidad de personarse en la causa.