Detenido en Arroyo (Valladolid) tras una peligrosa persecución en coche y comprobar que carecía de carné.

La Policía Nacional siguió al turismo durante nueve kilometros en los que el conductor llegó a circular a 170 km/h y realizó diversas maniobras peligrosas

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) a un conductor tras una persecución que se prolongó durante casi diez kilómetros en los que llegó a circular a 170 kilómetros por hora y efectuó maniobras peligrosas. En el momento de la detención, los agentes comprobaron que el infractor carecía de permiso de conducir, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención policial se produjo este pasado domingo en la via de comunicación interurbana Sur-se07 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), a la altura del punto kilométrico 130, cuando una dotación de agentes de la UPR de Valladolid se encontraba de regreso a la capital a bordo de un vehículo rotulado, tras prestar servicio en la localidad de Avila, donde habían reforzado el dispositivo especial de seguridad con motivo del tiroteo que se saldó con una víctima mortal en la capital abulense el pasado fin de semana.

Cuando se encontraban circulando por la mencionada carretera, los agentes fueron sobrepasados por un turismo con matrícula extranjera a gran velocidad. Procedieron entonces a ponerse detrás del vehiculo y activaron el puente luminoso y los acústicos del vehículo policial para indicar al conductor del turismo que parase.

Lejos de hacer caso, el conductor aceleró aún más la marcha, llegando a circular a mas de 170 kms/hora. Durante un trayecto, de unos nueve kilómetros aproximadamente, los agentes persiguieron al conductor del turismo hasta que finalmente consiguieron que parara. Durante ese trayecto, el turismo realizó maniobras que pusieron en peligro la seguridad de los vehículos que circulaban en la vía.

Cuando los agentes identificaron a los ocupantes, éstos se mostraron con actitud jocosa hacia los actuantes. El conductor, durante algo mas de 15 minutos, estuvo, según él, intentando acceder a su permiso de conducir en formato digital, para finalmente reconocer que carecía de permiso tanto nacional como extranjero.

Dado que el conductor carecía de permiso de conducir y manifestaba que estaba cruzando Espana para dirigirse a trabajar y residir a Bélgica, y no daba ninguna seguridad de que se fuese a personar a requerimiento de la autoridad judicial, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, siendo trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesto en libertad.

Uno de los ocupantes del turismo que sís exhibió un permiso de conducir digital válido se hizo cargo de la conduccion del mismo, abandonando el lugar.