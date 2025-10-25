Detenido tras asaltar una gasolinera y ser sorprendido mientras se comía un helado en Valladolid

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un individuo que fue sorprendido mientras se comía un helado tras haber asaltado una gasolinera de la capital vallisoletana.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado día 22 de octubre, cuando el responsable del establecimiento alertó a Policía tras observar, al disponerse a abrir el local, la presencia de una persona en el interior de la tienda, la cual deambulaba mientras consumía un helado.

El acceso del individuo se habría producido mediante la fractura de una cristalera, por la que posteriormente huyó al ser sorprendido por el encargado, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras una primera inspección, se constató la sustracción de diversos productos, entre ellos varias cervezas, helados y cajetillas de tabaco, así como daños materiales en la máquina expendedora de tabaco.

El responsable reconoció al autor, quien ya habría protagonizado otros robos en el mismo establecimiento y cuenta con antecedentes por hechos similares.

Los agentes de Policía Nacional desplazados al lugar iniciaron una batida por la zona, sin resultados inmediatos. No obstante, alrededor de las 12.00 horas, se localizaron indicios en una finca próxima --latas de cerveza y un paquete de tabaco-- que condujeron a una casa en ruinas, donde fue hallado el individuo en posesión de los productos sustraídos.

Ante la coincidencia plena con la descripción aportada y los antecedentes del sujeto, se procedió a su detención por un presunto delito de robo con fuerza. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.