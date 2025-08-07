Detenido tras atropellar a un ciclista, herido grave, y darse a la fuga en Palencia

Estado en la que quedó la bicicleta del ciclista. - SUB GBNO EN PALENCIA

PALENCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 71 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un atropello con fuga a un ciclista.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, los hechos se produjeron en torno a las 12:15 horas del pasado martes, 5 de agosto, cuando el detenido, al adelantar a un grupo de ciclistas, golpeó a uno de ellos, provocándole heridas de diversa consideración, tras lo que abandonó el lugar de los hechos.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron diversos efectivos del Subsector de Tráfico, quienes se encargaron de reconstruir el impacto entre el vehículo fugado y la bicicleta. También acudieron servicios médicos para evacuar al ciclista en helicóptero, dada la gravedad de las heridas.

Los agentes encargados de la investigación localizaron poco después el vehículo implicado en una localidad próxima al lugar del siniestro vial, así como a su conductor, a quien se le detuvo como supuesto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.