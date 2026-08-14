Detenido por causar daños de 400 euros en una moto tras discutir con una camarera en un bar de Valladolid

Archivo - Sucesos.- (AMP) Fallece un hombre en A Coruña por una herida de arma blanca en el cuello - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de daños en vehículo después de golpear con una patada una motocicleta estacionada en el Paseo Arco de Ladrillo de Valladolid, que sufrió desperfectos valorados en más de 400 euros, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.45 horas del 13 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 hasta el Paseo Arco de Ladrillo ante la presencia de un individuo que estaba causando problemas en la terraza de un establecimiento hostelero.

Un testigo explicó a los agentes que el individuo había mantenido una discusión con una camarera y que, después, se había dirigido hacia el Paseo Arco de Ladrillo, donde propinó una patada a una motocicleta estacionada, provocando su caída al suelo.

El vehículo sufrió daños en el carenado del lado izquierdo y la fractura de la maneta del mismo lado, con una valoración superior a los 400 euros.

Tras causar los daños, el hombre huyó del lugar, por lo que los agentes recabaron datos e iniciaron su búsqueda.

Finalmente, fue localizado en la Plaza San Francisco de Asís, donde fue identificado y detenido como presunto autor de un delito de daños en vehículo. Al arrestado le constaban 18 antecedentes por diversos hechos delictivos.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado y, una vez finalizadas las diligencias y puesto el caso en conocimiento de la autoridad competente, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea requerido.