Detenido un conductor en Valladolid con la documentación del coche y su permiso falsificados

Detenido un conductor en Valladolid con la documentación del coche y su carné falsificados . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, tras comprobar que tanto la documentación del vehículo que conducía como su permiso de conducción habían sido falsificados, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de agentes uniformados del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se encontraba el pasado viernes patrullando para evitar la comisión de hechos delictivos en la zona de la Plaza de España de Valladolid, cuando vio un vehículo circulando que les suscitó sospechas.

Los agentes consultaron en las bases policiales los datos de la matrícula del vehículo, por si estuviese sustraído, sin obtener información alguna con respecto a ese número de matrícula. Ante lo extraño de este hecho, los policías interceptaron el vehículo y procedieron a identificar a su conductor, quien les mostró la documentación del vehículo y su licencia de conducir expedida en un país extranjero.

Los policías solicitaron la colaboración de un indicativo de Policía Municipal para seguir realizando las comprobaciones de los permisos de circulación del vehículo. Finalmente, tras diferentes consultas a través de las aplicaciones policiales, los agentes de Policía Nacional determinaron, sin ningún género de dudas, que se trataba de documentación falsa, tanto la del vehículo como la licencia del conductor, por lo que procedieron a la detención del mismo como presunto autor de un delito de falsedad documental.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, mientras el vehículo fue llevado por una grúa municipal hasta las dependencias del Depósito Municipal de Vehículos del Peral.