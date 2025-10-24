Un detenido tras desarticular un cultivo de marihuana en Hospital de Órbigo para la venta en León y su alfoz

Imagen de la plantación de marihuana en la localidad leonesa Hospital de Órbigo, por la que se investiga a dos varones, uno de ellos detenido. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baorbigo94', ha detenido a un varón e investigado a otro por su presunta implicación en el cultivo de marihuana en la localidad leonesa de Hospital de Órbigo, desarticulando un punto de cultivo de esta droga para su posterior venta en León y su alfoz.

Las investigaciones desarrolladas durante esta operación han dado como resultado la detención de los responsables de esta plantación, así como la práctica de una entrada y registro en vivienda y lugares cerrados, con autorización judicial, gracias a la cual se procedió a la aprehensión de 29 plantas de marihuana y otras sustancias para su preparación y secado.

Esta actuación ha sido efectuada conjuntamente entre las Unidades de Policía Judicial de La Bañeza y de León, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Astorga.

La Comandancia de la Guardia Civil de León mantiene activo el 'Plan Operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio' con el objetivo de erradicar este tipo de delitos contra la Salud Pública.