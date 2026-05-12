Detenido el exempleado de una empresa de venta de coches de ocasión por quedarse con 71.000 euros en anticipos

Archivo - Tres menores detenidos en Valladolid, dos de ellos menores, por robar patinetes a punta de navaja. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid al exempleado de una empresa dedicada a la venta de coches de ocasión como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro de estafa, concretamente por quedarse con anticipos de los clientes por importe superior a 71.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado mes de febrero el responsable de una empresa de venta vehículos de Valladolid presentó una denuncia en las dependencias de la Policía Nacional en Parquesol. En la denuncia relataba cómo un empleado de su empresa, ya despedido, se había quedado con dos importes de transacciones de compraventa de turismos de ocasión, uno por valor de 33.600 euros y otro por 38.000 euros, alcanzando un valor total de perjuicio económico para el negocio de 71.600 euros.

Gracias a esta denuncia y a la posterior investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional, se pudo determinar que este hombre se valía de su condición de comercial para facilitar a clientes que adquirían vehículos de ocasión un número de cuenta particular distinto al de la empresa.

Los clientes ingresaban en esa cuenta el importe correspondiente a la compra de vehículos y el presunto autor lo reingresaba a su vez al concesionario mediante talones bancarios, quedándose como beneficio la diferencia de precio final que ofertaba el responsable de ventas de la empresa. Esa diferencia no era comunicada a los compradores, que desconocían los hechos.

El varón llegó a falsificar las firmas de dos clientes cuando en una ocasión iba a ser descubierto por una falta de cobro de una venta. Al recibir un correo alertando de ello, el hombre contestó que se debía a un fallo al indexarlo en el sistema interno de gestión de procesos digitales, y presentó una cesión de dinero falsa entre los dos clientes, como comprador y vendedor, respectivamente. Al ser interrogados al respecto los dos clientes por los investigadores, negaron haber firmado documento alguno y aseguraron no saber nada al respecto.

El ex trabajador se había valido de este mismo 'modus operandi' para quedarse en su cuenta con los dos pagos anteriormente referidos de 33.600 euros y 38.000 euros, los cuales no había transferido a la empresa en esta ocasión.

Por todo esto agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre el pasado día 6 de mayo. El detenido fue oído en declaración en dependencias policiales en presencia de su abogado y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

El atestado policial instruido se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin descartarse que se le imputen más delitos similares, puesto que por parte de negocio de venta de vehículos se ha iniciado una auditoría completa de las ventas efectuadas por el extrabajador, que desarrolló su actividad profesional en la empresa durante más de 30 años.