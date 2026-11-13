Detenido un hombre e identificado otro por tres estafas del 'tocomocho' en Ávila y Segovia

Billetes de loteróa y dinero intervenido al detenido. - SUB GBNO SEGOVIA

SEGOVIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido tres delitos de estafa cometidos en las provincias de Ávila y Segovia mediante el método conocido como del 'tocomocho', una investigación que ha culminado con la detención de un hombre y la identificación de otro.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, agentes de la Comisaría de Segovia han detenido a un hombre de unos 35 años por dos estafas y han identificado a un segundo varón como presunto autor de una tercera, todas ellas con el método del 'tocomocho'.

La actuación se inició cuando los investigadores de la Comisaría Provincial de Segovia identificaron en la vía pública de la ciudad a un hombre al que la Comisaría de Ávila investigaba por su presunta participación en una estafa cometida con este procedimiento.

Tras realizar las gestiones oportunas, los agentes determinaron que esta persona estaría implicada también en otra estafa cometida en Segovia, en junio, con el mismo método. Por estos dos hechos, el hombre fue detenido el 4 de noviembre y puesto a disposición del Juzgado de Guardia.

Ese mismo día, los investigadores tuvieron conocimiento de una nueva denuncia presentada por una mujer, quien manifestó haber sido víctima de una estafa mediante este sistema. Según relató, los autores consiguieron convencerla para que acudiera a una entidad bancaria y retirara dinero de su cuenta hasta sustraerle un total de 5.000 euros.

De forma inmediata, los agentes iniciaron nuevas pesquisas que han permitido identificar a un segundo varón como presunto autor de esta tercera estafa. La Policía ha precisado que esta persona tendría relación con el hombre detenido ese mismo día.

El timo del 'tocomocho', ha explicado la Policía Nacional, es una modalidad de estafa que suele ser cometida por grupos organizados, en ocasiones de carácter familiar, que actúan de manera itinerante por distintas localidades del territorio nacional. Intervienen varias personas con papeles diferenciados, principalmente el del supuesto agraciado con un premio de lotería y el del conocido como 'gancho'.