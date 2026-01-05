Detenido tras intentar sustraer dos abrigos valorados en 460 euros en un comercio de Burgos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que intentó sustraer dos abrigos valorados en un total de 463 euros en un comercio de una gran superficie de Burgos capital.

La detención se llevó a cabo el pasado viernes 2 de enero, pasadas las 17.00 horas, cuando los vigilantes de seguridad del centro observaron acceder al comercio a un sujeto del que ya albergaban sospechas de haber cometido hurtos de prendas de vestir en días pasados.

Seguidamente, este hombre cogió varios artículos y accedió a la zona de probadores, de donde salió momentos después con al menos un abrigo del propio establecimiento.

Cuando los vigilantes de seguridad observaron que intentaba abandonar las instalaciones sin pasar por caja le dieron el alto, momento en el que comprobaron que portaba dos abrigos de marca, a los cuales había arrancado el sistema de alarma instalado en la propia ropa.

Así, los agentes frustraron sus intenciones delictivas y dieron aviso a la Policía Nacional, por lo que una dotación uniformada se personó inmediatamente en el lugar.

Tras comprobar los hechos y visionar las imágenes de las cámaras de seguridad se procedió a la detención de este sujeto por un presunto delito de hurto, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

En la posterior comparecencia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de Policía, los responsables del comercio informaron dos hurtos más que habría cometido este mismo hombre los pasados días 23 y 30 de diciembre.

En esas acciones y con el mismo modus operandi, consiguió apoderarse respectivamente de dos abrigos valorados en 200 y 300 euros aproximadamente, tras lo que huyó del lugar sin abonar su importe.