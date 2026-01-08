Detenido en Medina del Campo (Valladolid) por hasta 50 estafas en la venta de mascotas por Internet

Imagen de un vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años, residente en Medina del Campo (Valladolid), ha sido detenido como presunto autor de varias estafas en la venta de mascotas anunciadas por Internet que nunca llegaron a su destino, operación que realizó en un mes hasta 50 veces, con un beneficio de más de 5.000 euros, según datos de la Policía Nacional.

La investigación se inició por parte de agentes de la Comisaría Provincial de Badajoz, que identificaron a una persona por su presunta autoría de un delito de estafa continuada y blanqueo de capitales.

Fue el pasado 3 de noviembre cuando se tuvo conocimiento del hecho, cuando una de las víctimas interpuso denuncia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de Badajoz, en la que narraba como tras haberse puesto en contacto, a través de redes sociales, con un joven que vendía animales de compañía, le transfirió 60 euros en concepto de reserva, si bien pasados los días sin saber nada del supuesto vendedor, exigió la devolución de la fianza, a lo que éste hizo caso omiso.

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, se hicieron cargo de las investigaciones y gestiones que condujeron al esclarecimiento del hecho y la identificación del presunto responsable, así como, a localizar a otras posibles víctimas.

Igualmente, los actuantes pudieron comprobar como entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre del pasado año, a esta persona le constaban como aceptadas 50 operaciones similares a la denunciada, por las que habría obtenido un beneficio de 5.133 euros.

En todas ellas figuraba como concepto "compra de mascotas o accesorios, animales y objetos", que nunca llegaron a su destino.

Al presunto responsable se le localizó la titularidad de al menos 16 cuentas bancarias y se encontraba vincuolado a 14 ilícitos perpetrados por todo el territorio nacional.

Finalmente, con toda la información recabada en Badajoz, agentes de Policía Nacional de Medina del Campo (Valladolid), previa localización de la persona investigada, procedieron a la detención de un hombre de 35 años de edad, con antecedentes anteriores, acusado como presunto responsable de un delito de estafa continuada y blanqueo de capitales.