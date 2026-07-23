Detenido un menor por amenazar a otro con un machete en el hospital Campo Grande de Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 14 años por amenazar a otro con un machete, por causas que se desconocen, en el entorno del hospital Campo Grande de Valladolid.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 20.00 horas de este jueves y se han saldado sin heridos, han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado, además, que el suceso no guarda relación con bandas juveniles o con grupos violentos.