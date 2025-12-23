Detenido en Palencia tras allanar la vivienda de su ex, agredirla y atrincherarse en el inmueble

PALENCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Palencia han detenido a un varón por allanar la vivienda de su expareja, agredirla y atrincherarse en el inmueble, del que tuvo que ser desalojado a la fuerza por la policía, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención vino motivada por un aviso en la sala operativa CIMACC 091, donde una mujer informaba de que un individuo había allanado su domicilio y le había agredido tras acceder al mismo. También indicó que el asaltante no quería marcharse de la vivienda.

Ante ello, agentes de la Policía Nacional se personaron en el escenario de los hechos y comprobaron que la víctima ya se encontraba fuera de su casa, mientras en el el interior permanecía el denunciado rompiendo el mobiliario. Además, los policías escucharon numerosas amenazas del autor, quien manifestaba su intención de tirarse por la ventana si los funcionarios accedían al interior, negándoles la entrada en todo momento.

Finalmente, la policía accedió a la vivienda utilizando un ariete, ya que el varón se había atrincherado en su interior y había colocado parte del mobiliario detrás de la puerta de entrada a modo de barrera para evitar con ello la entrada de los policías. Una vez en su interior, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales acusado de un delito de violencia de género y otro de allanamiento de morada.

Tras una posterior entrevista de los agentes con la víctima, ésta reconoció que había mantenido una relación sentimental durante tres años con el ahora detenido, quien tenía antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, si bien no tenía prohibición alguna de comunicación con la víctima.

Tras su puesta a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Palencia, el detenido ha quedado en libertad con medidas cautelares de protección de la denunciante.