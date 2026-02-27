Detenido tras realizar siete compras con una tarjeta contactless extraviada en Cigales

Imagen de archivo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

Un varón ha sido detenido como presunto autor de un delito continuado de estafa y de un delito leve de apropiación indebida tras utilizar de forma fraudulenta una tarjeta bancaria que había sido extraviada en la vía pública en la localidad vallisoletana de Cigales.

Según ha informado la Guardia Civil, el perjudicado presentó una denuncia el pasado 20 de enero tras extraviar su cartera tipo tarjetero de color negro con documentación personal y varias tarjetas bancarias. Tras revisar los movimientos de su cuenta, el denunciante detectó que autor/es desconocidos habían efectuado siete compras no autorizadas realizadas mediante el sistema 'contactless' que no requiere verificación PIN.

La Guardia Civil encargada de la investigación procedió a analizar el visionado de las imágenes aportadas por los establecimientos en los que se realizaron las compras en las que pudieron observar a un varón utilizando la tarjeta extraviada. Tras el análisis de los fotogramas, los instructores determinaron "sin lugar a dudas" la identidad del individuo, coincidente con el varón captado en las grabaciones.

Una vez identificado, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito continuado de estafa y un delito leve de apropiación indebida y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.