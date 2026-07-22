Detenido por robar tres bicicletas de más de 600 euros en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido un varón en el centro de Valladolid tras robarle el móvil a otro que lo persiguió a la carrera - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito continuado de hurto tras la sustracción de tres bicicletas en un mismo punto de estacionamiento de Valladolid entre los días 15 y 17 de abril, cuyo valor conjunto supera los 600 euros.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada el 16 de abril por un ciudadano que comprobó, al finalizar su turno de noche, que su bicicleta no se encontraba en las barras de estacionamiento exteriores donde la había dejado el día anterior y que únicamente permanecía en el lugar el candado de cadena negro totalmente forzado e inutilizable. Posteriormente, la Policía Local recuperó dicha bicicleta durante la noche del 19 de abril.

Paralelamente, las gestiones realizadas por la Policía Nacional permitieron identificar al presunto autor y vincularlo con el hurto de tres bicicletas en ese mismo punto. Ante estos hechos, los agentes decretaron su localización y procedieron a su detención a bordo de motocicletas durante la mañana del pasado lunes.

Tras la realización de las diligencias correspondientes, el arrestado ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.