Detenido en Salamanca por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con una pistola modificada

Pistola incautada - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre por la agresión sexual a su expareja, a quien presuntamente ha forzado en dos ocasiones a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. En el momento del arresto, la Policía le ha intervenido un arma detonadora modificada para realizar fuego real y munición de calibre nueve milímetros, con la que llegó a amedrentar a la víctima en anteriores ocasiones.

La intervención policial ha comenzado tras la denuncia de la mujer, quien ha manifestado que su expareja, con la que había roto la relación sentimental recientemente, la obligó a mantener relaciones. Según ha informado la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, el hombre contactó con ella para verse y la víctima aceptó el encuentro con carácter exclusivamente amistoso, dejando claro que no era su voluntad retomar la relación.

El hombre acudió al domicilio de la víctima y ambos iniciaron una charla amistosa. Sin embargo, en el transcurso de la conversación, el varón la besó sin su consentimiento. Pese a que la mujer le recordó que la relación había finalizado y que no quería volver con él, el hombre la agarró fuertemente y la empujó para agredirla sexualmente en dos ocasiones contra su voluntad, mientras ella intentaba impedirlo e insistía en que se detuviera.

Tras la denuncia y la identificación del individuo, la Policía Nacional planificó un dispositivo de localización y detención que ha concluido con éxito. Durante la intervención, los agentes hallaron la pistola y la munición en su poder. Tras la elaboración del correspondiente atestado policial, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.