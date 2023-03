Detenido en Salamanca por robar un coche y abandonarlo tras conducir sin carné y repostar sin pagar

SALAMANCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven que conducía y a otros dos que le acompañaban, por robar un coche, conducir sin carné, repostar en una gasolinera e irse sin pagar, hacer derrapes y abandonar el coche con golpes y rayones en los laterales por distintos impactos.

Según fuentes policiales, en la información recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del pasado fin de semana, cuando los tres jóvenes, de 28, 19 y 17 años, sustrajeron un vehículo que se encontraba estacionado en la calle Volta de Salamanca.

Posteriormente, pararon a repostar en una gasolinera, ubicada en la carretera Fregeneda, y se marcharon sin pasar por caja y abonar el importe en dirección salida de la ciudad, unos hechos de los que el trabajador alertó.

Entonces, cuando los funcionarios de la Policía Nacional y de la Policía Local inspeccionaban las inmediaciones de la carretera Fregeneda, un ciudadano comunicó que un vehículo circulaba de manera "brusca" y "realizando derrapes" por la zona del barrio de La Vega.

Entonces, los funcionarios se acercaron y, en la confluencia de la Avenida Juan de Austria con Saavedra y Fajardo, localizaron un vehículo que coincidía en marca y modelo con el facilitado, el cual presentaba daños en el retrovisor y golpes y rayones en los laterales.

Después, en torno a las 23.00 horas, en una calle próxima, vieron que estaban tres jóvenes "con características físicas y vestimenta similares a las también facilitadas", quienes manifestaron que ellos no habían robado ningún vehículo, que se lo había "dejado" el propietario.

Tras ello, los agentes descubrieron que, si bien conocían al propietario del vehículo, el dueño no se lo había dejado y que habían sido los jóvenes los que habían repostado en la gasolinera y se habían marchado sin pagar, además de comprobar que el conductor del vehículo robado no tenía carné de conducir, al no haber obtenido nunca el permiso.