Detenido en Valladolid por agredir a un transeúnte que pasó junto a él cuando trataba de robar en un coche. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia sobre un transeúnte al que agredió tras pasar junto a él cuando trataba, presuntamente, de robar en el interior de un vehículo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado domingo, 26 de octubre, en el Paseo del Cauce cuando la víctima, un varón, se dirigía a su domicilio. En ese momento pudo ver a un individuo, de aspecto físico deteriorado, que estaba examinando el interior de varios vehículos estacionados, ayudado de la luz de su móvil.

La víctima, sospechando de que este hombre estuviera pretendiendo robar dentro de los coches, inició una llamada de móvil a su mujer para contárselo. Al pasar a la altura del hombre, el sospechoso se volvió repentinamente hacia la víctima, y al grito de "¿Qué estás haciendo?, me estas grabando con el móvil, dame el móvil, dame el móvil", y le golpeó repentinamente con un fuerte manotazo intentando quitarle el teléfono.

Se produjo un forcejeo entre víctima y agresor, en el que este último cayó al suelo y al levantarse le propinó un puñetazo en la ceja derecha a la víctima. Cuando el agresor se percató de que había una llamada en curso en el teléfono móvil, se dio a la fuga del lugar.

La víctima llamó en ese momento a la sala CIMACC 091 para solicitar presencia policial. Instantes después habían acudido al lugar tres dotaciones de la Policía Nacional, dos uniformadas y una tercera de paisano, que se encontraban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de hechos delictivos.

Mientras una dotación atendía a la víctima y recababa datos de la descripción física del autor, las otras dos iniciaban una batida por las inmediaciones para localizarlo. Gracias al rápido despliegue, el hombre fue localizado poco después por una de las dotaciones.

La víctima fue informada de los trámites a seguir y se desplazó a dependencias de la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia por lo ocurrido, mientras que el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia, y trasladado a la Comisaría de Policía Nacional en Las Delicias para su custodia.

El detenido, al que le consta en las bases de datos policiales haber sido detenido en 52 ocasiones por la Policía Nacional, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.