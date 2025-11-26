Detenido en Valladolid por amenazar con un cuchillo y golpear en la cara a una compañera de piso

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, que ya ha quedado en libertad, ha sido detenido en el barrio de Belén, en Valladolid, como presunto autor de un delito de agresión y amenazas sobre una compañera de piso a la que intentó acometer con un arma blanca de 17 centímetros de hoja y, después, le propinió un golpe en la cara.

Los hechos se produjeron en torno a las 17.30 horas del pasado sábado, 22 de febrero, cuando un ciudadano alertó a la Sala de operaciones CIMACC 091 sobre una posible agresión en una vivienda del citado barrio.

Varias patrullas de Policía Nacional se desplazaron al lugar y localizaron a un individuo que coincidía plenamente con la descripción facilitada por el alertante y que, al ser entrevistado por los agentes, reconoció haber mantenido una discusión con una compañera de piso.

En el domicilio, el propietario del mismo informó a los agentes de que una inquilina había sido amenazada con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, el cual logró retirar al presunto agresor.

Posteriormente, la víctima relató que el detenido había intentado acometerla con el arma blanca en la cocina de la vivienda, pero otro residente evitó la agresión al proteger a la mujer.

Minutos más tarde, el mismo individuo regresó y le propinó un golpe en la cara a su compañera de piso, lo que le causó "lesiones visibles en la zona del cuello y clavícula", según el relato policial.

Los agentes intervinieron el cuchillo utilizado en la agresión, que fue entregado por la víctima.

Finalmente, el varón fue detenido en las inmediaciones del domicilio por el delito de amenazas graves con arma blanca y fue trasladado a dependencias policiales, donde se finalizaron las diligencias policiales para que pasase a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado ya su libertad.